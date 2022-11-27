Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что новые документы предоставляют доказательство того, что США пытались установить контроль над патогенами в лабораториях, расположенных на Украине.

По словам Кириллова, Вашингтон планировал установить контроль над патогенами с помощью внедрения системы ПАКС, элементы которой американские власти передавали Киеву под маркировкой «собственность правительства США».

«Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утверждённой министерством экономики Украины», — заключил он.

В министерстве также заявили, что российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Кроме того, стало известно, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов.