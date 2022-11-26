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Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешения на проведение военных операций

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти не намерены просить разрешения на проведение антитеррористических операций.
Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешения на проведение военных операций
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — приводит его слова Anadolu.

Вместе с этим, комментируя реакцию США на антитеррористическую операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака, Калын отметил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз.

Ранее в Пентагоне заявили, что проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США.

Решение о проведении Турцией операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

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