Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешения на проведение военных операций
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«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — приводит его слова Anadolu.
Вместе с этим, комментируя реакцию США на антитеррористическую операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака, Калын отметил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз.
Ранее в Пентагоне заявили, что проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США.
Решение о проведении Турцией операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.