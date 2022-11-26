Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешения на проведение военных операций

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти не намерены просить разрешения на проведение антитеррористических операций.

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — приводит его слова Anadolu.

Вместе с этим, комментируя реакцию США на антитеррористическую операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака, Калын отметил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз.

Ранее в Пентагоне заявили, что проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США.

Решение о проведении Турцией операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.