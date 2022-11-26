Эрдоган: Турция входит в зиму без проблем в энергетике
- globallookpress.com
- © IMAGO/Turkish presidency office
«В то время как европейские страны думают о том, как они проведут зиму из-за энергетического кризиса, мы вступаем в зиму со спокойной душой», — цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.
До этого министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.