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Эрдоган: Турция входит в зиму без проблем в энергетике

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В отличие от европейских стран, Турция входит в зиму без проблем в сфере энергетики, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция входит в зиму без проблем в энергетике
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Turkish presidency office

«В то время как европейские страны думают о том, как они проведут зиму из-за энергетического кризиса, мы вступаем в зиму со спокойной душой», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.

До этого министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.

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