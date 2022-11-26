Kyodo: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США

Японские власти в настоящее время обсуждают нацеленную на приобретение Японией возможности наносить ответные удары по базам противника стратегию, которая предполагает тесное взаимодействие с США для их реализации в случае внешнего нападения.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тем не менее, отмечает издание, японские власти не планируют рассчитывать исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов.

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.