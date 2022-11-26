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Global Times: установление предельной цены на российскую нефть выгодно только Вашингтону

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Возможное установление потолка цен на российскую нефть навредит европейской экономике, но принесёт выгоду Соединённым Штатам, пишет газета Global Times.

В статье говорится, что Вашингтон предпринимает попытки уговорить Евросоюз ввести предельную цену на нефть из России, чтобы приобрести выгоду для американской экономики и увеличить прибыль.

Отмечается, что введение потолка цен на нефть приведёт к «хаосу» на мировом энергетическом рынке.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.

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