Возможное установление потолка цен на российскую нефть навредит европейской экономике, но принесёт выгоду Соединённым Штатам, пишет газета Global Times.

В статье говорится, что Вашингтон предпринимает попытки уговорить Евросоюз ввести предельную цену на нефть из России, чтобы приобрести выгоду для американской экономики и увеличить прибыль.

Отмечается, что введение потолка цен на нефть приведёт к «хаосу» на мировом энергетическом рынке.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.