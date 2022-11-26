Global Times: установление предельной цены на российскую нефть выгодно только Вашингтону
В статье говорится, что Вашингтон предпринимает попытки уговорить Евросоюз ввести предельную цену на нефть из России, чтобы приобрести выгоду для американской экономики и увеличить прибыль.
Отмечается, что введение потолка цен на нефть приведёт к «хаосу» на мировом энергетическом рынке.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.