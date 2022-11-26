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TAC: США следует сменить курс после попытки Зеленского втянуть их в конфликт с Россией

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Соединённым Штатам следует сменить курс после попытки президента Украины Владимира Зеленского, связанной с падением ракеты на территории Польши, втянуть их напрямую в конфликт с Россией. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца», — отметил обозреватель.

По мнению Бэндоу, Зеленский предпримет ещё одну попытку втянуть НАТО и Вашингтон в прямое столкновение с Россией.

«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — заключил автор статьи.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну на фоне инцидента с падением ракеты в Польше. 

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена системой украинской ПВО.

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