TAC: США следует сменить курс после попытки Зеленского втянуть их в конфликт с Россией
«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца», — отметил обозреватель.
По мнению Бэндоу, Зеленский предпримет ещё одну попытку втянуть НАТО и Вашингтон в прямое столкновение с Россией.
«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — заключил автор статьи.
Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну на фоне инцидента с падением ракеты в Польше.
По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена системой украинской ПВО.