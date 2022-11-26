Делегация Украины намерена бойкотировать ПА ОБСЕ, пока оттуда «не исключат Россию»
«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать своё отношение относительно участия в ней россиян», — приводит слова Кравчук РИА Новости.
По её словам, в пятницу, 25 ноября, постоянному комитету ПА ОБСЕ не удалось изменить свои правила с целью исключения российской делегации.
Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно.
Главы МИД стран — членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением польской стороны.