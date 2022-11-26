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Делегация Украины намерена бойкотировать ПА ОБСЕ, пока оттуда «не исключат Россию»

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Делегация Украины намерена бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока из её состава «не исключат Россию». Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на члена украинской делегации Евгению Кравчук.

«С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать своё отношение относительно участия в ней россиян», — приводит слова Кравчук РИА Новости.

По её словам, в пятницу, 25 ноября, постоянному комитету ПА ОБСЕ не удалось изменить свои правила с целью исключения российской делегации.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Сергею Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно. 

Главы МИД стран — членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением польской стороны.

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