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Посол России осудил проект резолюции оппозиционеров Сербии об антироссийских санкциях

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил проект резолюции части оппозиционеров страны по введению антироссийских санкций.
Посол России осудил проект резолюции оппозиционеров Сербии об антироссийских санкциях
  • Gettyimages.ru
  • © Mirko Kuzmanovic / EyeEm

Зампредседателя Скупщины и глава комитета по внешней политике Борко Стефанович ранее доставил на рассмотрение проект резолюции о введении антироссийских санкций. В документе предлагается в ближайшее время согласовать внешнюю политику с ЕС по этому вопросу и ввести надлежащий пакет мер.

«Санкции, мол, нужно вводить частично. Видимо, чтобы не пострадать. Но, господин Стефанович, разве можно быть «немного беременной»?» — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Он подчеркнул, что Белград рассчитывает выдержать давление извне.

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