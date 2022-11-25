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Министр обороны Турции сообщил о ликвидации 326 террористов в Сирии и Ираке

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 326 террористов в ходе воздушных операций в Сирии и Ираке.
Министр обороны Турции сообщил о ликвидации 326 террористов в Сирии и Ираке
  • AP
  • © Virginia Mayo

«К настоящему времени в результате операции «Коготь-меч» ликвидированы 326 террористов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, военная операция продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли. 

Также министр опроверг утверждения, что армия Турции ударила по наблюдательному пункту США на севере Сирии. 

Ранее в Пентагоне заявили, что проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США.

Решение о проведении Турцией операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

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