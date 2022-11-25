Министр обороны Турции сообщил о ликвидации 326 террористов в Сирии и Ираке

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 326 террористов в ходе воздушных операций в Сирии и Ираке.

«К настоящему времени в результате операции «Коготь-меч» ликвидированы 326 террористов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, военная операция продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли.

Также министр опроверг утверждения, что армия Турции ударила по наблюдательному пункту США на севере Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили, что проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США.

Решение о проведении Турцией операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.