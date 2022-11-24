Аналитик: последнее время заявления политиков Запада не связаны с реальной экономикой

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минфина Британии Джереми Ханта о том, что британцам придётся сократить потребление энергии на 15%.

Как отметил Хант, британская «национальная миссия» состоит в том, чтобы убедиться, что российский президент Владимир Путин «не может шантажировать» Британию.

По словам специалиста, в последнее время у западных политиков заявления «вообще никак не связаны с реальной экономикой».

«Почему 15%? Причём здесь Путин? Сейчас просто принято во всех бедах винить Россию, и в этом в том числе. Хотя во многом текущее положение вещей с высокими ценами на энергоносители связано с ошибками в энергетической политике, которые допустили ЕС и Великобритания за последние годы», — заявил Пикин.

Санкции, которые страны Запада сами наложили, «добили этот вопрос», отметил эксперт.

Ранее Хант заявил, что британцам придётся сократить потребление энергии на 15%.

13 ноября он выразил мнение, что Россия виновата в наступлении рецессии в экономике королевства.