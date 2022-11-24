Junge Welt: в Берлине группа украинцев напала на двух русскоговорящих жителей города
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В полиции подтвердили, что ведётся расследование нападения. Подозреваемые пока не найдены.
«Преступление на почве ненависти произошло ночью в четверг в районе Фридрихсхайн», — говорится в сообщении издания.
Как уточняется, «двое антифашистов» ждали такси у ресторана, когда к ним подъехала группа из пяти человек с флагом Украины.
«После того как уроженец России сказал что-то на своём родном языке, украинские националисты внезапно напали», — сказала собеседница.
По её словам, сотрудники полиции сообщили ей, что подобные «нападения на левых или русскоязычных жителей» со стороны украинских националистов уже случались несколько раз в предыдущие недели.
В сентябре во Франции бывший украинский военный напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских. Пострадавшие, в свою очередь, тоже приняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию.
В апреле гражданка России историк и археолог Оксана Маряхина рассказала, что обратилась в полицию после избиения украинцами в Греции.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала это преступлением на почве геноцида.