Двое жителей Берлина русского происхождения были избиты группой украинских националистов за русскоязычную речь и «поддержку России», сообщает Junge Welt со ссылкой на женщину, которая рассказала о произошедшем.

В полиции подтвердили, что ведётся расследование нападения. Подозреваемые пока не найдены.

«Преступление на почве ненависти произошло ночью в четверг в районе Фридрихсхайн», — говорится в сообщении издания.

Как уточняется, «двое антифашистов» ждали такси у ресторана, когда к ним подъехала группа из пяти человек с флагом Украины.

«После того как уроженец России сказал что-то на своём родном языке, украинские националисты внезапно напали», — сказала собеседница.

По её словам, сотрудники полиции сообщили ей, что подобные «нападения на левых или русскоязычных жителей» со стороны украинских националистов уже случались несколько раз в предыдущие недели.

В сентябре во Франции бывший украинский военный напал на двух украинок, ошибочно приняв их за русских. Пострадавшие, в свою очередь, тоже приняли мужчину за русского, после чего обратились в полицию.

В апреле гражданка России историк и археолог Оксана Маряхина рассказала, что обратилась в полицию после избиения украинцами в Греции.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала это преступлением на почве геноцида.