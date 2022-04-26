Россиянка рассказала, что обратилась в полицию после избиения украинцами в Греции

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Гражданка России историк и археолог Оксана Маряхина заявила, что её избили украинцы в Греции.
Россиянка рассказала, что обратилась в полицию после избиения украинцами в Греции
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

В беседе с РИА Новости она рассказала, что инцидент произошёл в воскресенье, 24 апреля, когда отмечалась Пасха.

«Мы с компанией были на пляже Агиос Космас в Афинах, было много компаний, все пекли мясо — там разрешено. Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно: «Слава Украине!». Наши ребята — их осталось двое — крикнули: «Слава России!», — утверждает Маряхина.

По её словам, в ответ раздались угрозы и нецензурная брань, и люди пошли драться.

«Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли», — сообщила россиянка.

Она добавила, что уже сделала первое заявление в полицию, теперь собирается пойти к судебному медэксперту, после чего вновь обратится в полицию и дополнит информацию.

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