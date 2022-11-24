Боррель пригласил Вучича и Курти в Брюссель обсудить сделку по автомобильным номерам

Президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённой республики Косово Альбина Курти снова пригласили в Брюссель, на этот раз для обсуждения достигнутого соглашения и нормализации отношений.

Приглашение им направил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косова и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о… нормализации отношений», — сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что переговорщики со стороны Сербии и самопровозглашённого Косова в ходе встречи в Брюсселе пришли к договорённости по вопросу автомобильных номеров.

По его словам, Сербия согласна прекратить выдавать номера с кодами косовских городов, в то время как Косово обязуется не пытаться принудительно перерегистрировать транспорт с сербскими номерами.

По мнению Вучича, это «малая тактическая победа», которая приведёт Сербию к «ещё более тяжёлой ситуации».