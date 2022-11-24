Вучич прокомментировал договорённость по автомобильным номерам в Косове

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал договорённость по автомобильным номерам в непризнанном Косове.

«Над нашим народом не будут издеваться, номера КМ остаются и продолжают использоваться, остальные знаки с деноминацией косовских городов и муниципалитетов фактически не существуют, особенно на юге от реки Ибар, там используются номера КМ. Что касается новых автомобилей — их появляется до 90 в год, а что касается обновления регистрации — она проходит нормально, нет никаких обязательств по этому поводу. Я даже сказал, что мы готовы на время дальнейших переговоров и это остановить», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, около 7 тыс. владельцев соответствующих номеров живут в Косове и Метохии, ещё 2 тыс. живут в Центральной Сербии и могут продолжить ездить с ними без препятствий и штрафов.

«Думаю, что это малая тактическая победа, которая приведёт нас к ещё более тяжёлой ситуации, ещё большему давлению, поэтому у меня не можете увидеть ни ликования, ни большой радости, потому что нас ожидают тяжёлые времена», — добавил Вучич.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что переговорщики со стороны Сербии и самопровозглашённого Косова в ходе встречи в Брюсселе пришли к договорённости по вопросу автомобильных номеров.