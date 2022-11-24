Евродепутат Чарнецкий назвал отсутствие извинений Киева за ЧП в Польше подарком Путину
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Об этом информирует Polsat News.
«Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от неё извинений», — сказал он.
Также Чарнецкий заявил, что отсутствие извинений со стороны украинских властей является «подарком для Путина».
Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну на фоне инцидента с падением ракеты в Польше.
По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.