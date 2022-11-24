Евродепутат Чарнецкий назвал отсутствие извинений Киева за ЧП в Польше подарком Путину

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий считает отсутствие извинений со стороны Киева за происшествие с падением ракеты на польской территории ошибкой и «подарком» для президента России Владимира Путина.

Об этом информирует Polsat News.

«Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от неё извинений», — сказал он.

Также Чарнецкий заявил, что отсутствие извинений со стороны украинских властей является «подарком для Путина».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну на фоне инцидента с падением ракеты в Польше.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.