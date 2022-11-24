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Евродепутат Чарнецкий назвал отсутствие извинений Киева за ЧП в Польше подарком Путину

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Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий считает отсутствие извинений со стороны Киева за происшествие с падением ракеты на польской территории ошибкой и «подарком» для президента России Владимира Путина.
Евродепутат Чарнецкий назвал отсутствие извинений Киева за ЧП в Польше подарком Путину
  • AFP
  • © WOJTEK RADWANSKI, DAMIEN SIMONART

Об этом информирует Polsat News.

«Считаю, что это ошибка со стороны Украины, что мы до сих пор не дождались от неё извинений», — сказал он.

Также Чарнецкий заявил, что отсутствие извинений со стороны украинских властей является «подарком для Путина».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну на фоне инцидента с падением ракеты в Польше. 

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.

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