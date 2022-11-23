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Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что коротко обсудил с Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Путин также заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.

Лидеры стран — членов ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами.

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