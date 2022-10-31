Путин о переговорах с Пашиняном и Алиевым: согласовано совместное заявление по Карабаху
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- © Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool
«По нашему общему мнению, это была полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договорённостей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление», — сказал он.
Путин отметил, что не всё удалось согласовать и некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.
Ранее сообщалось, что в Сочи начался трёхсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна.