Путин о переговорах с Пашиняном и Алиевым: согласовано совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин рассказал, что он, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали совместное заявление.

«По нашему общему мнению, это была полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договорённостей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление», — сказал он.

Путин отметил, что не всё удалось согласовать и некоторые моменты пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

Ранее сообщалось, что в Сочи начался трёхсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна.