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В Сочи начался трёхсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Сочи стартовал трёхсторонний саммит по Карабаху с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В Сочи начался трёхсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президенты и премьер-министр разговаривают втроём», — сказал Песков.

Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

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