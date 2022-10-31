В Сочи начался трёхсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Сочи стартовал трёхсторонний саммит по Карабаху с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщает РИА Новости.
«Президенты и премьер-министр разговаривают втроём», — сказал Песков.
Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.
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