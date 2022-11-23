Путин: Россия выступает за решение об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.

Путин подчеркнул, что Россия проанализировала и приняла во внимание опыт, полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане.

«Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», — сказал российский лидер на саммите ОДКБ.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.

19 января в Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение контингента сил ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.