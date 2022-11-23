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Путин: Россия выступает за решение об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.

Путин подчеркнул, что Россия проанализировала и приняла во внимание опыт, полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане.

«Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», — сказал российский лидер на саммите ОДКБ.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане было краткосрочным, но эффективным.

19 января в Министерстве обороны заявили, что в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение контингента сил ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.

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