Сийярто: Венгрия будет бороться против потолка цен на нефть и газ из России
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«Мы будем бороться завтра в Брюсселе за то, чтобы Венгрия была освобождена от предельных цен на газ и нефть», — приводит его слова ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.