Сийярто: Венгрия будет бороться против потолка цен на нефть и газ из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о планах Будапешта бороться на предстоящем совещании министров энергетики стран Европейского союза, которое пройдёт в Брюсселе, против установления предельной цены на российские нефть и газ, поставляемые по трубопроводам.

«Мы будем бороться завтра в Брюсселе за то, чтобы Венгрия была освобождена от предельных цен на газ и нефть», — приводит его слова ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.