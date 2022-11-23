Шольц считает, что ЕС договорится по потолку цен на российскую нефть в скором времени
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Об этом, как пишет ТАСС, Шольц заявил по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
«От себя я хочу сказать — я уверен, что мы все вместе скоро этого добьёмся», — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.