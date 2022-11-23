Шольц считает, что ЕС договорится по потолку цен на российскую нефть в скором времени

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что странам Европейского союза в скором времени удастся договориться по вопросу условий установления предельной цены на российскую нефть.

Об этом, как пишет ТАСС, Шольц заявил по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«От себя я хочу сказать — я уверен, что мы все вместе скоро этого добьёмся», — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.