Путин: ситуация в Афганистане сложная, есть опасность проникновения боевиков в страны ОДКБ

Президент России Владимир Путин назвал сложной обстановку в Афганистане и отметил вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.

«Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остаётся, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика», — сказал он, выступая на саммите.

Путин также отметил, что распространение экстремистской идеологии в Центральной Азии способствует активизации радикального подполья в регионе.

Ранее сообщалось о прибытии президента России в Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегами в Ереване заявил, что представители организации обсудят около 20 важных вопросов.