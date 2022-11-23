Узнать больше

Путин: ситуация в Афганистане сложная, есть опасность проникновения боевиков в страны ОДКБ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назвал сложной обстановку в Афганистане и отметил вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.

«Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остаётся, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика», — сказал он, выступая на саммите.

Путин также отметил, что распространение экстремистской идеологии в Центральной Азии способствует активизации радикального подполья в регионе.

Ранее сообщалось о прибытии президента России в Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегами в Ереване заявил, что представители организации обсудят около 20 важных вопросов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить