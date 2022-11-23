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Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

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Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В мероприятии примет участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян, с ним у Путина состоится отдельная встреча. Также там будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отмечает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл в Ереван.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване заявил, что представители организации обсудят около 20 важных вопросов.

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