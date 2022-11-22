Глава МИД Армении: страны ОДКБ обсудят на встрече в Ереване около 20 вопросов
- РИА Новости
«Мы будем обсуждать очень важные вопросы, важные для наших стран и для ОДКБ в целом», — цитирует его РИА Новости.
Мирзоян уточнил, что на повестке стоят около 20 документов о вопросах внешнеполитической координации, военно-политического сотрудничества, новых угроз и вызовов, а также общей ситуации на Южном Кавказе.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внутри Организации Договора о коллективной безопасности необходимо добиться уровня коллективной солидарности, который позволит поддерживать безопасность на просторах стран-участниц.