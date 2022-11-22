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МИД Белоруссии: ОДКБ должна добиться внутренней солидарности для поддержания безопасности

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Внутри Организации Договора о коллективной безопасности необходимо добиться уровня коллективной солидарности, который позволит поддерживать безопасность на просторах стран-участниц, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
МИД Белоруссии: ОДКБ должна добиться внутренней солидарности для поддержания безопасности
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ. Для этого мы должны сами сделать всё, чтобы внутри нашей организации господствовала корпоративная солидарность, чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ», — заявил Макей.

Он выразил надежду, что саммит ОДКБ в Ереване 23 ноября внесёт решительный вклад в совершенствование организации.

Ранее стало известно, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.

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