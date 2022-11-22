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Песков: Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ в Ереване

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Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.
Песков: Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ в Ереване
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. 

«У них будет возможность переговорить на полях саммита», — сказал он. 

В конце октября Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным.

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