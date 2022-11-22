Песков: Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ в Ереване

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«У них будет возможность переговорить на полях саммита», — сказал он.

В конце октября Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным.