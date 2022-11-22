Песков: Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ в Ереване
Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«У них будет возможность переговорить на полях саммита», — сказал он.
В конце октября Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным.
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