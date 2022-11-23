Патрушев прибыл в Ереван на встречу с коллегами по ОДКБ

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл в Ереван. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в среду, 23 ноября, посетит Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и встретится с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.