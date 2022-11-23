Путин в Ереване примет участие в саммите ОДКБ и встретится с Пашиняном
В материале отмечается, что в ходе сессии будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване заявил, что представители организации обсудят около 20 важных вопросов.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Ереване.