Путин в Ереване примет участие в саммите ОДКБ и встретится с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в среду, 23 ноября, посетит Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что в ходе сессии будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване заявил, что представители организации обсудят около 20 важных вопросов.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Ереване.