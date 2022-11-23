Власти Швейцарии одобрили введение потолка цен на российскую нефть

Швейцария одобрила введение ценового потолка на российскую нефть. Об этом сообщили в Минэкономики страны.

«Федеральный совет принял 23 ноября 2022 года восьмой пакет санкций, который включает правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводятся ограничения на выборку продукции чёрной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также товаров, «важных для России с экономической точки зрения».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.