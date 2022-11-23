Аналитик Ерёмина оценила вероятность проведения референдума властями Шотландии в будущем

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT отказ Верховного суда Великобритании властям Шотландии в проведении референдума о независимости.

«Согласно закону Соединённого Королевства, возможно проводить референдум, но только при согласовании с Вестминстером. Поэтому основная задача, которая стояла перед шотландским правительством, это договориться о возможности этого референдума в целом, согласовать сроки, вопрос, который выносится, а также, кто может принимать в нём участие», — пояснила эксперт.

При этом она отметила, что на предыдущем референдуме победа тех, кто хотел сохранить Шотландию в составе Соединённого Королевства, была «не такой уже серьёзной».

«По той причине, что имели право голоса, например, шотландцы, проживающие на других территориях Соединённого Королевства, и даже граждане ЕС, находившиеся в тот момент на территории Шотландии. Поэтому, изменяя параметры голосования, конечно, можно влиять на исход референдума», — заявила Ерёмина.

При этом политолог подчеркнула, что шотландцы «не отступятся».

«Да, сейчас они его не согласовали, но есть легальные способы, которые связаны с постоянной, методичной работой Шотландской национальной партии... С учётом ряда критериев, позиций у них есть возможности собирать и подписи, и высказывать мнения, и побеждать на общегосударственных выборах, чтобы лоббировать вопрос о проведении референдума», — заключила собеседница RT.

Ранее Верховный суд Британии запретил Шотландии проводить референдум без согласия Лондона.

В 2014 году Эдинбург добился права провести референдум о независимости Шотландии, плебисцит состоялся осенью. Тогда надежды националистов не оправдались — 55,3% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.