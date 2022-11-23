Прокуратура Нидерландов: новые итоги расследования по MH17 будут об экипаже ЗРК «Бук»

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые объявят весной 2023 года, будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК «Бук», «которым был сбит самолёт».

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании», — цитирует её РИА Новости.

17 ноября прокуратура Нидерландов заявила, что удовлетворена приговором суда трём обвиняемым по делу о крушении самолёта рейса MH17.

В МИД России заявили, что судебное разбирательство в Нидерландах по делу об MH17 с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.