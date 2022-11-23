Прокуратура Нидерландов: новые итоги расследования по MH17 будут об экипаже ЗРК «Бук»
«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании», — цитирует её РИА Новости.
17 ноября прокуратура Нидерландов заявила, что удовлетворена приговором суда трём обвиняемым по делу о крушении самолёта рейса MH17.
В МИД России заявили, что судебное разбирательство в Нидерландах по делу об MH17 с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.