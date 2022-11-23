Джонсон: ФРГ считала поражение Украины выгодным с экономической точки зрения

Власти ФРГ до начала спецоперации России считали, что стремительное поражение Украины было бы лучшим вариантом с экономической точки зрения, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает CNN.

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, было бы лучше, если бы всё поскорее закончилось и Украина сдалась», — сказал Джонсон.

Он отметил, что в качестве основания для такого подхода Германия выдвигала «всевозможные веские экономические причины».

Джонсон добавил, что власти Франции «вплоть до последнего момента» отрицали возможность вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что Лондон поставил Киеву высокоточные ракеты Brimstone-2.