Джонсон: ФРГ считала поражение Украины выгодным с экономической точки зрения
Об этом сообщает CNN.
«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, было бы лучше, если бы всё поскорее закончилось и Украина сдалась», — сказал Джонсон.
Он отметил, что в качестве основания для такого подхода Германия выдвигала «всевозможные веские экономические причины».
Джонсон добавил, что власти Франции «вплоть до последнего момента» отрицали возможность вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
Ранее стало известно, что Лондон поставил Киеву высокоточные ракеты Brimstone-2.