Узнать больше

Джонсон: ФРГ считала поражение Украины выгодным с экономической точки зрения

Короткая ссылка
Власти ФРГ до начала спецоперации России считали, что стремительное поражение Украины было бы лучшим вариантом с экономической точки зрения, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает CNN.

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, было бы лучше, если бы всё поскорее закончилось и Украина сдалась», — сказал Джонсон.

Он отметил, что в качестве основания для такого подхода Германия выдвигала «всевозможные веские экономические причины».

Джонсон добавил, что власти Франции «вплоть до последнего момента» отрицали возможность вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что Лондон поставил Киеву высокоточные ракеты Brimstone-2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить