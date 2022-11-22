В Пентагоне заявили, что видят усиление присутствия России в Северной Африке

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке.

«Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста», — цитирует Сингх РИА Новости.

По её словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями России в регионе.

Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.