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В Пентагоне заявили, что видят усиление присутствия России в Северной Африке

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Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке.
В Пентагоне заявили, что видят усиление присутствия России в Северной Африке
  • AP

«Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста», — цитирует Сингх РИА Новости.

По её словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями России в регионе.

Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

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