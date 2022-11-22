В РСТ прокомментировали решение не пропускать россиян без виз через аэропорты Чехии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал заявление чешского МИД о том, что власти Чехии обязали россиян получать аэропортовую визу для транзита через воздушные гавани республики.

По словам эксперта, Прага была транзитным пунктом для россиян, но сейчас они используют другие страны.

«Сейчас уже используют Стамбул, ОАЭ, через Сербию летят, через Ереван. Да, какие-то будут неудобства. Но фактического влияния это не окажет. Зловредность их покажет», — считает Барзыкин.

В Чехии приняли решение не пропускать россиян без виз для транзита через аэропорты.

Ранее глава МИД республики Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.