В РСТ прокомментировали решение не пропускать россиян без виз через аэропорты Чехии
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По словам эксперта, Прага была транзитным пунктом для россиян, но сейчас они используют другие страны.
«Сейчас уже используют Стамбул, ОАЭ, через Сербию летят, через Ереван. Да, какие-то будут неудобства. Но фактического влияния это не окажет. Зловредность их покажет», — считает Барзыкин.
В Чехии приняли решение не пропускать россиян без виз для транзита через аэропорты.
Ранее глава МИД республики Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.