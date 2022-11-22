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В РСТ прокомментировали решение не пропускать россиян без виз через аэропорты Чехии

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал заявление чешского МИД о том, что власти Чехии обязали россиян получать аэропортовую визу для транзита через воздушные гавани республики.
В РСТ прокомментировали решение не пропускать россиян без виз через аэропорты Чехии
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

По словам эксперта, Прага была транзитным пунктом для россиян, но сейчас они используют другие страны.

«Сейчас уже используют Стамбул, ОАЭ, через Сербию летят, через Ереван. Да, какие-то будут неудобства. Но фактического влияния это не окажет. Зловредность их покажет», — считает Барзыкин.

В Чехии приняли решение не пропускать россиян без виз для транзита через аэропорты.

Ранее глава МИД республики Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.

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