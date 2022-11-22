В Чехии приняли решение не пропускать россиян без виз для транзита через аэропорты

Власти Чехии обязали россиян получать аэропортную визу для транзита через воздушные гавани республики, заявили в чешском МИД.

Как сообщает ТАСС, соответствующую обязанность ввели для россиян с 21 ноября.

Уточняется, что требование не коснётся обладателей шенгенских виз, ВНЖ в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США, членов семей граждан ЕС, дипломатов и членов экипажей самолётов, являющихся гражданами государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее глава МИД республики Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.

По его словам, прежде всего запрет коснётся россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.