В Чехии приняли решение не пропускать россиян без виз для транзита через аэропорты
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Как сообщает ТАСС, соответствующую обязанность ввели для россиян с 21 ноября.
Уточняется, что требование не коснётся обладателей шенгенских виз, ВНЖ в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США, членов семей граждан ЕС, дипломатов и членов экипажей самолётов, являющихся гражданами государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.
Ранее глава МИД республики Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.
По его словам, прежде всего запрет коснётся россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.