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В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на электроэнергию

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В Британии предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажёрными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов в связи с ростом цен на отопление.
В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на электроэнергию
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает газета The Times.

«Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха в ближайшие месяцы», — заявил исполнительный директор предприятия Марк Сеснан.

По его словам, расходы на отопление бассейнов выросли в три раза с 2019 года.

Ранее консалтинговая компания Baringa Partners спрогнозировала, что энергокризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант предупредил жителей страны о повышении налогов, которые коснутся, прежде всего, состоятельных британцев.

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