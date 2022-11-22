В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на электроэнергию
- Gettyimages.ru
- © Thomas Barwick
Об этом сообщает газета The Times.
«Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха в ближайшие месяцы», — заявил исполнительный директор предприятия Марк Сеснан.
По его словам, расходы на отопление бассейнов выросли в три раза с 2019 года.
Ранее консалтинговая компания Baringa Partners спрогнозировала, что энергокризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант предупредил жителей страны о повышении налогов, которые коснутся, прежде всего, состоятельных британцев.