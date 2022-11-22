В Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на электроэнергию

В Британии предприятие Greenwich Leisure, управляющее 258 тренажёрными залами и бассейнами под брендом Better, решило сократить часы работы бассейнов в связи с ростом цен на отопление.

Об этом сообщает газета The Times.

«Нам необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить финансовое давление, с которым мы сталкиваемся, и гарантировать сохранение мест отдыха в ближайшие месяцы», — заявил исполнительный директор предприятия Марк Сеснан.

По его словам, расходы на отопление бассейнов выросли в три раза с 2019 года.

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