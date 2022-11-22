Боррель заявил о стремлении ЕС уравновесить влияние России и Китая в Центральной Азии

Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии с целью уравновесить влияние там России и Китая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает издание EURACTIV.

По словам Борреля, страны Центральной Азии стремятся «к отношениям с Европой, которая могла бы уравновесить (влияние. — RT) других игроков».

«Если мы не будем ничего делать, то другие точно будут иметь больше влияния, чем мы», — предупредил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.