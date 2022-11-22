Боррель заявил о стремлении ЕС уравновесить влияние России и Китая в Центральной Азии
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Об этом сообщает издание EURACTIV.
По словам Борреля, страны Центральной Азии стремятся «к отношениям с Европой, которая могла бы уравновесить (влияние. — RT) других игроков».
«Если мы не будем ничего делать, то другие точно будут иметь больше влияния, чем мы», — предупредил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.