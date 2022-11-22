Узнать больше

Путин заявил о необходимости укрепления сотрудничества России и Кубы

Короткая ссылка
Россия и Куба должны укреплять двустороннее сотрудничество, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны — имею в виду современные условия — двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что у Москвы и Гаваны в настоящее время есть возможность для укрепления связей.

Как сообщалось ранее, президенты России и Кубы во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран.

Президент Кубы также посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить