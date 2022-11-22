Путин заявил о необходимости укрепления сотрудничества России и Кубы

Россия и Куба должны укреплять двустороннее сотрудничество, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны — имею в виду современные условия — двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что у Москвы и Гаваны в настоящее время есть возможность для укрепления связей.

Как сообщалось ранее, президенты России и Кубы во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран.

Президент Кубы также посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.