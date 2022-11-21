Президент Кубы Диас-Канель назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил редакцию RT на испанском в Москве и дал интервью журналистам телеканала. Он назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.

«Я думаю, у нас прекрасные двусторонние политические отношения. Мы также предпринимаем конкретные шаги для углубления экономических и торговых связей. Это взаимовыгодные отношения», — сказал он.

Он отметил роль, которую играют российские инвестиции, а также целый ряд совместных компаний и программ в экономике Кубы и в реализации её Национального плана по экономическому развитию в период до 2030 года.

«Вне зависимости от повестки этот визит особенно важен, принимая во внимание то, что и Россия, и Куба переживают непростой период. Обе страны находятся под санкциями, мы подвергаемся клевете, на нас оказывают давление целый ряд капиталистических держав», — заявил кубинский лидер.

Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель прибыл в российскую столицу с официальным визитом.