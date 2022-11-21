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Президенты России и Кубы обсудят стратегическое партнёрство двух стран

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Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран. Об этом сообщили в Кремле.
Президенты России и Кубы обсудят стратегическое партнёрство двух стран
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В настоящее время Диас-Канель находится с визитом в России.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня», — заявила пресс-служба администрации президента.

Путин и Диас-Канель также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро.

Президент Кубы посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.

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