Президенты России и Кубы обсудят стратегическое партнёрство двух стран
- РИА Новости
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В настоящее время Диас-Канель находится с визитом в России.
«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня», — заявила пресс-служба администрации президента.
Путин и Диас-Канель также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро.
Президент Кубы посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.