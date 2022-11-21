Президенты России и Кубы обсудят стратегическое партнёрство двух стран

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран. Об этом сообщили в Кремле.

В настоящее время Диас-Канель находится с визитом в России.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня», — заявила пресс-служба администрации президента.

Путин и Диас-Канель также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро.

Президент Кубы посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.