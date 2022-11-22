В Минфине Франции призвали ЕС противостоять влиянию Китая и США в космосе

Европа должна противостоять влиянию Китая и США в космосе и добиться стратегической автономии в космической сфере, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

AP

© Olivier Matthys

«Должна существовать единая Европа, единая европейская стратегия в космосе и непоколебимая стойкость перед лицом амбиций Китая и США», — цитирует его РИА Новости. Ле Мэр заявил о готовности Парижа платить большие взносы Европейскому космическому агентству. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что оборот космической индустрии как крупнейшей отрасли мировой экономики составляет $469 млрд.