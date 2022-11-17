Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: оборот космической индустрии составил $469 млрд
«Космическая индустрия — крупнейшая отрасль мировой экономики с оборотом порядка $469 млрд. Хорошие темпы коммерциализации услуг демонстрируют те страны, которым удалось сбалансировать экономические интересы правительств и частных инвесторов на уровне государственной политики», — цитирует его ТАСС.
По его словам, лидером на данный момент являются США, где объём частных инвестиций в отрасль составил в прошлом году порядка $9 млрд.
Американский предприниматель Илон Маск ранее допустил возможность отправки непилотируемого космического корабля Starship к Марсу в пределах пяти лет.