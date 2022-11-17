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Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: оборот космической индустрии составил $469 млрд

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Оборот космической индустрии как крупнейшей отрасли мировой экономики составляет $469 млрд, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Космическая индустрия — крупнейшая отрасль мировой экономики с оборотом порядка $469 млрд. Хорошие темпы коммерциализации услуг демонстрируют те страны, которым удалось сбалансировать экономические интересы правительств и частных инвесторов на уровне государственной политики», — цитирует его ТАСС.

По его словам, лидером на данный момент являются США, где объём частных инвестиций в отрасль составил в прошлом году порядка $9 млрд.

Американский предприниматель Илон Маск ранее допустил возможность отправки непилотируемого космического корабля Starship к Марсу в пределах пяти лет.

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