Илон Маск допустил отправку Starship к Марсу в пределах пяти лет

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Американский предприниматель Илон Маск допустил возможность отправки непилотируемого космического корабля Starship к Марсу в пределах пяти лет.

«Мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3—5 лет, и затем, я думаю, если она (миссия. — RT) будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — цитирует его слова на конференции The Financial Times ТАСС.

По словам Маска, «окна» для полётов появляются каждые два года за счёт необходимого расположения планет. 

Американский предприниматель выразил надежду на проведение первого пробного запуска этим летом.

В мае компания SpaceX провела успешные лётные испытания прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс.

В ноябре 2018 года глава SpaceX Илон Маск рассказал, что вероятность его полёта на Марс, если люди получат возможность путешествовать на эту планету, составляет 70%.

Также американский предприниматель предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.

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