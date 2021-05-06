SpaceX провела успешные испытания прототипа корабля Starship

Компания SpaceX провела успешные лётные испытания прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полётов на Марс.

Трансляция испытаний велась в Twitter.

Прототип корабля Starship в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км.

После взлёта аппарат совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

«Посадка корабля Starship прошла по плану», — написал руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

В марте прототип корабля Starship компании SpaceX совершил посадку после испытательного полёта и взорвался спустя несколько минут.