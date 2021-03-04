Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
- Reuters
Трансляция полёта велась в Twitter компании.
Запуск Starship SN10 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.
Ранее SpaceX временно отменяла лётные испытания прототипа корабля Starship.