Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
- kremlin.ru
Как пишет РИА Новости, памятник высотой три метра изготовлен из бронзы и был создан в Москве.
Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, он занимал пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.
Как сообщалось ранее, президенты России и Кубы во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран.
Президент Кубы также посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.