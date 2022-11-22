Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.

Как пишет РИА Новости, памятник высотой три метра изготовлен из бронзы и был создан в Москве.

Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, он занимал пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.

Как сообщалось ранее, президенты России и Кубы во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран.

Президент Кубы также посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.