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Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

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Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
  • kremlin.ru

Как пишет РИА Новости, памятник высотой три метра изготовлен из бронзы и был создан в Москве.

Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения, он занимал пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.

Как сообщалось ранее, президенты России и Кубы во время встречи 22 ноября обсудят стратегическое партнёрство двух стран.

Президент Кубы также посетил телеканал RT и назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.

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