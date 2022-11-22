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Премьер Эстонии Каллас встревожена заявлениями Венгрии о пагубности антироссийских санкций

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что инфляция и высокие цены на энергоносители в Европе никак не связаны с санкциями, которые ЕС вводит против России. Она также сильно беспокоится из-за того, что руководство Венгрии утверждает обратное.
Премьер Эстонии Каллас встревожена заявлениями Венгрии о пагубности антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Pier Marco Tacca

«До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Но я очень обеспокоена тем, как Будапешт проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной», — сказала Каллас во время выступления в парламенте.

Как считает премьер-министр, проблемой является и то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией, пишет РИА Новости.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что из-за санкций против России Венгрия потеряла в 2022 году €10 млрд.

Он также назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне. По его словам, антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз никогда не считал, что санкции против России позволят закончить боевые действия на Украине, их цель прежде всего в том, чтобы ослабить Россию.

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