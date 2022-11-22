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Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна осуждает введённые Западом односторонние санкции против России.
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
  • РИА Новости

«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова на пленарном заседании Госдумы в Москве.

Диас-Канель подчеркнул, что причины конфликта вокруг Украины необходимо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам России.

Ранее кубинский лидер заявил, что страна ощущает поддержку России и лично российского президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире.

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