Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
- РИА Новости
«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова на пленарном заседании Госдумы в Москве.
Диас-Канель подчеркнул, что причины конфликта вокруг Украины необходимо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам России.
Ранее кубинский лидер заявил, что страна ощущает поддержку России и лично российского президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире.