Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна осуждает введённые Западом односторонние санкции против России.

«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова на пленарном заседании Госдумы в Москве.

Диас-Канель подчеркнул, что причины конфликта вокруг Украины необходимо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам России.

Ранее кубинский лидер заявил, что страна ощущает поддержку России и лично российского президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире.