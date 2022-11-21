Президент Кубы поблагодарил Россию за оказываемую стране поддержку

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил, что Куба ощущает поддержку России и лично российского президента Владимира Путина, несмотря на все геополитические потрясения в мире.

Президент Кубы, в частности, отметил трудности, с которыми обе страны столкнулись во время пандемии, а также из-за санкционного давления Запада.

«Во время всех этих тяжёлых моментов всегда ощущали поддержку со стороны Российской Федерации, в частности президента Путина», — цитирует его РИА Новости.

Диас-Канель отметил, что, когда на Кубе в пик пандемии произошла серьёзная авария на заводе, который производил медицинский кислород, российская сторона тут же откликнулась.

«Россия направила самолёт с баллонами кислорода, направила две вспомогательные установки, которые его производят. На этом самолёте мы летали по региону Латинской Америки два раза в день и привозили кислород. И говорю вам со всем знанием этого вопроса: если бы мы не имели эту поддержку со стороны России, мы оказались бы в ещё более сложной ситуации», — подчеркнул он.

Ранее Диас-Канель назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией.