Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов Сирии по Идлибу

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу являются лживыми.

Он отметил, что все удары наносятся после «троекратной проверки» целей.

«Не могу не отметить поток лживой информации в западных СМИ о том, что сирийские вооружённые силы при поддержке России нанесли ряд неизбирательных ударов по территории Идлиба. Это лживая информация», — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Он добавил, что удары наносятся по штабам боевиков для предотвращения «провокационных действий» с их стороны.

Ранее Лаврентьев заявил, что Россия призывает Турцию к сдержанности на фоне ударов по сирийской территории.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.